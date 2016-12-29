Bestyle Dergisi’ne röportaj veren Nurgül Yeşilçay, özel hayatına dair ilginç açıklamalar yaparken, oğlu Nejat hakkında da konuştu.
"ASLA KADINA EL KALDIRMA"
Ünlü oyuncu, eğitimine büyük önem verdiği oğlunun kadınlara karşı hassas bir erkek olarak büyümesini sağlamak için büyük çaba harcadığını anlattı. Yeşilçay, "Her zaman Nejat'a ‘Kız senin saçını çekecek, sana bağıracak hatta yüzüne bile tükürecek ama sen ona el kaldıramazsın' diye öğütlüyorum' şeklinde konuştu.
"REDDEDİLDİ, BEN DE ÜZÜLDÜM"
Şu sıralar 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, "Çocuğuna ilk anlardan itibaren kadının özel olduğunu anlatırsan öğrenmemesi, anlamaması mümkün değil. Ben her zaman kadın tarafında olmak istiyorum ama şunu da yaptım. Nejat o zaman küçüktü ve bir kızdan hoşlandı. ‘Anne ne yapayım?’ dedi. Ben de ‘Seviyorsan git konuş oğlum’ dedim. Gitti konuştu, kız reddetti. Çaktırmadı ama bayağı üzüldü, ben de üzüldüm. Tabii o anda içimden ‘Neyini beğenmedin benim çocuğumun, gül gibi çocuk’ diye de geçirdim" ifadelerini kullandı.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın o röportajının tamamı;
Nurgül Yeşilçay: Nesini beğenmedin oğlumun?
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın beğendiği bir kız tarafından reddedildiğini anlattı.Magazin - 29 Aralık 2016 22:30
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