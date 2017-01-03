Nurgül Yeşilçay: Türkiye'de erkek olmayı incelememiz lazım!
"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, taciz ve kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Magazin - 03 Ocak 2017 23:00
Nurgül Yeşilçay, kendisine yöneltilen "Şu sıralar Gündeminizin ilk sırasında ne var?" sorusuna, "Gündem var. Beni en çok sinirlendiren şey küçük yaşta tacize uğrayanlar çocuklar, kadın ölümleri, çocuk ölümleri. Her şeyden önce sanırım Türkiye'de erkek olmayı incelememiz lazım" cevabını verdi.
Nurgül Yeşilçay: Nesini beğenmedin oğlumun?
Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, oğluna kadınlara karşı çok centilmen ve nazik bir erkek olma konusunda nasihatler verdiğini belirtmişti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.