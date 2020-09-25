Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti. Yeğeniyle mankenler gibi giyinip poz veren Yeşilçay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"VATKA OLARAK ÇORBA TASLARI KULLANIN"
Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa, "Aynısı kaynımgilde de var" pozu. Önemli not: Vatka olarak evdeki çorba taslarından faydalanabilirsiniz." yazdı.
Nurgül Yeşilçay ünlü giyim markasını böyle tiye aldı
Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez ünlü giyim markasının paylaşımını ti'ye aldı. Yeşilçay'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
25.09.2020 13:51 Magazin