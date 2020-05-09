Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ sürprizi!

Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat, ‘Anneler Günü’ günü için şarkı yaptı.

09.05.2020 17:31 Magazin

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ sürprizi! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ için bir şarkı yaptı. Güzel oyuncu oğlunun şarkısını Instagram'dan şu notla paylaştı:

“Yaaa çok tatlı bişey yapmış benim oğlanla arkadaşı❤️Gülerken, ağlamalık bi şey olmuş👏 Elinize sağlık canlarım benim👏 Bu şarkı benden bütün ergen analarına gelsin!!! Yok yok tabii ki bütün analara gelsin.”

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