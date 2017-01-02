Nursel Ergin'den ilan-ı aşk pozu!

Haftalarda önce aşk yaşadıklarını inkar eden Nursel Ergin ile Murat Akyer, sosyal medya paylaşımıyla aşklarını ilan etti.

Magazin - 02 Ocak 2017 21:00
Nursel Ergin'den ilan-ı aşk pozu!
"Var mısın Yok musun" programıyla ünlenen ve şimdilerde Show TV'de "Nursel'in Evi" adlı programı sunan Nursel Ergin'in işadamı Murat Akyer'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"Nursel'in Evi"nde yasak aşk!



Fakat haberin hemen ardından Murat Akyer eşi Kamer Odabaşıo Akyer ile birlikte basın açıklaması yaparak iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"Nursel'in Evi"nde yasak aşk iddiasına Akyer çiftinden cevap!



Murat Akyer ile Kamer Odabaşıo Akyer 26 Ekim 2016'da evliliklerini resmi olarak noktaladı. Boşanmanın ardından önündeki engeli kaldıran Nursel Ergin ile Murat Akyer yeni yılı birlikte karşıladı.


Ergin, sevgilisiyle romantik karelerini Instagram hesabından paylaştı.

İşte o kareler;
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