'O Ses Türkiye' için beklenmedik karar!

Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye, O Ses Türkiye'nin başlamamasına sebep oldu. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyükak'lı Pişti programının yapılacağı iddia ediliyor.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Acun Ilıcalı'nın bu yıl MasterChef Türkiye iyi gidince O Ses Türkiye'yi şimdilik yapmayacağı öğrenildi. Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyüak'lı ile Pişti adlı bir programa başlayacağı konuşuluyor.Pişti programı 2006 yılında eski haber spikeri Reha Muhtar sunuculuğpunda Show Tv'de yayınlanıyordu. Şimdi ise Beyazıt Öztürk sosyal medya ve magazin gündemini konuklarıyla birlikte yeni bir format ile devam edecek.