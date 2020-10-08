Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye, O Ses Türkiye'nin başlamamasına sebep oldu. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyükak'lı Pişti programının yapılacağı iddia ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Acun Ilıcalı'nın bu yıl MasterChef Türkiye iyi gidince O Ses Türkiye'yi şimdilik yapmayacağı öğrenildi. Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyüak'lı ile Pişti adlı bir programa başlayacağı konuşuluyor.
Pişti programı 2006 yılında eski haber spikeri Reha Muhtar sunuculuğpunda Show Tv'de yayınlanıyordu. Şimdi ise Beyazıt Öztürk sosyal medya ve magazin gündemini konuklarıyla birlikte yeni bir format ile devam edecek.
'O Ses Türkiye' için beklenmedik karar!
TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye iyi gidince O Ses Türkiye'nin şimdilik yapılmayacağı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın Beyaz ve İbrahim Büyükak'la geçmişte de büyük ilgi gören Pişti programını yapacağı gündeme geldi. Program için Hadise'nin de adının geçtiği kulislerde konuşuluyor.
08.10.2020 20:09 Dizi Galeri