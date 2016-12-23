O Ses Türkiye yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal’ın görevine iade kararı verildi. Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu.
KAYNAK: internethaber.com
'O Ses Türkiye' yarışmacısıyla ilgili flaş FETÖ kararı!
O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal'la ilgili karar çıktı.Magazin - 23 Aralık 2016 15:25
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