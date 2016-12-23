'O Ses Türkiye' yarışmacısıyla ilgili flaş FETÖ kararı!

O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal'la ilgili karar çıktı.

Magazin - 23 Aralık 2016 15:25
'O Ses Türkiye' yarışmacısıyla ilgili flaş FETÖ kararı!
O Ses Türkiye yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal’ın görevine iade kararı verildi. Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu.

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KAYNAK: internethaber.com
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