'O Ses Türkiye' yarışmacısıyla ilgili flaş FETÖ kararı!

Magazin - 23 Aralık 2016 15:25

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.GÖREVİNE İADE EDİLDİSoruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal’ın görevine iade kararı verildi. Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu.KAYNAK: internethaber.com