'O Ses Türkiye'den ayrılan ilk isim belli oldu!

Acun Ilıcalı’nın “Jüri değişecek” açıklamasının ardından O Ses Türkiye’ye kimlerin veda edeceği merak konusu olmuştu. Ve ayrılan ilk isim belli oldu. Seda Sayan önümüzdeki sezon jüride olmayacağını açıkladı. Seyhan Erdağ’a konuşan Sayan, çok yorulduğunu söyleyerek yeni sezonda sadece “Yemekteyiz” programında yer alacağını belirtti.Seda Sayan, "Seyhancığım, bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim, doğrudur doğru yani... Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler; Seyhan hatırlamıyor musun?" diye konuştu.