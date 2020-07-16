Öğretmen dizisinin final tarihi belli oldu!

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen dizisi son olarak 25 Mart'ta 4. bölümüyle Fox TV'de yayınlanmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizi için Fatih Aksoy'un sahibi olduğu Medyapım'dan sürpriz bir açıklama geldi.Medyapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin akıbeti hakkında bilgiler verildi. Öğretmen dizisinin kaç bölüm çekileceği ve final tarihi de ilk defa açıklandı. Medyapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Bugün sosyal medyada çıkan haberleri okuyunca işin aslını #bizdenduyunistedik. Yayınlandıktan 4 bölüm sonra pandemi sebebiyle ara verdiğimiz dizimiz ‘’Öğretmen’’ için geri sayım başladı. 32 bölüm daha ve her bölüm artan bir heyecanla hangi derslerin alındığını izlemeye hazır mısınız?"Medyapım'ın açıklamasında Öğretmen dizisinin final tarihi de belirtildi. Paylaşımda "Öğretmen dizimizin çekimleri 21 Temmuz Salı başlıyor. İlk sezonuna pandemi sebebiyle ara veren dizimiz 32 bölüm daha çekilecek. Ekim ayında yeniden izleyicisiyle buluşacak olan dizinin Mayıs 2021’ de 36. bölümüyle final yapması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.