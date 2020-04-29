Öğretmen dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu!

Yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen Fox Tv ekranlarının reyting dizisi Öğretmen bu hafta yayınlanacak mı? Öğretmen Dizisi yeni bölüm fragmanını göremeyen izleyiciler dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Peki Öğretmen Dizisi bu akşam yayınlanacak mı?29 Nisan Çarşamba günü Fox tv ekranlarında olması beklenen Öğretmen Dizisi bu akşam FoxTv'nin yayın akışında görünmüyor. Sebebi ise ülkemizde yaşanan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri. Bu kapsamda bir çok dizi gibi Öğretmen Dizisi dizinin çekimlerine ara vermek zorunda kaldı.Son olarak Öğretmen dizisiyle ilgili yeni bir karar alındığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öğretmen dizisi yeni bir değişiklik yaşanmazsa 27 Mayıs'ta sete çıkacak. Bu gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği ise henüz merak konusu. (Kaynak: aksam.com.tr)