"Öğretmen" yeni sezonu açıyor!

Geçtiğimiz sezon milyonlar tarafından büyük beğeniyle izlenen dizi, bu sezon da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.“Öğretmen” dizisinde, hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem (İlker Kaleli) öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir ve bunu yaparken de bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.Güçlü oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı iddialı dizi “Öğretmen”, 11 Ekim itibarıyla her pazar saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX’ta.