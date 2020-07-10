Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele...

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme'de tatil yapıyor. Çift önceki gün bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversite mezuniyetinin kutlandığı mekan çıkışında çift, ele ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarının soru yöneltmek istemesi üzerine Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı.