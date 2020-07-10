Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele...

Çeşme'de bir mekandan el ele çıkan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.

10.07.2020 18:06 Magazin

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele... Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme'de tatil yapıyor. Çift önceki gün bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversite mezuniyetinin kutlandığı mekan çıkışında çift, ele ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarının soru yöneltmek istemesi üzerine Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı.

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