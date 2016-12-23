Oğuzhan Koç'u utandıran soru!

Oğuzhan Koç sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile gezerken kendisine gelen soruya utandı..

Magazin - 23 Aralık 2016 11:00
Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
Akmerkez'de alışveriş yapan genç aşıkları Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin gazetecilere yakalanınca ayak üstü sohbet ettiler.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Oğuzhan Koç önceki ve Yağmur Tanrısevsin yılbaşı alışveriş için tura çıktı. Alışveriş yaparken muhabirlere yakalanan Oğuzhan Koç, "Sevgiliniz için şarkı yaptığınız doğru mu?" sorusuna gülerek "Evet abi yazdım ama beni sorularınızla sıkıştırıp utandırmayın. Ben kaçar" diyerek koşar adım uzaklaştı.

3 Adam 3 Kadın

3 Adam 3 Kadın



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