OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL(Olağanüstü hal)'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yaşam - 04 Ocak 2017 00:25
OHAL 3 ay daha uzatıldı
OHAL'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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