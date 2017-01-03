OHAL 3 ay daha uzatıldı
OHAL(Olağanüstü hal)'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Yaşam - 04 Ocak 2017 00:25
OHAL'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: OHAL
YAŞAM HABERLERİ
- Samsung Galaxy S8 işte böyle olacak!
- Kardan adama bile tahammülümüz yok..
- Dışişleri Bakanı: Teröristin kimliği belli oldu
- Kışın bebekler nasıl giydirilmeli?
- İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım
- Yolun yarısı 40'a geldi!
- Terörü sessiz tepki!
- Reina'yı kana bulayan teröristin eşi konuştu!
- 2016 yılı enflasyon rakamları
- Reina'ya saldıran teröristin video görüntüsü ortaya çıktı