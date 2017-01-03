OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL(Olağanüstü hal)'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yaşam - 04 Ocak 2017 00:25

OHAL'in üç ay uzatılmasını öngören tezkere ilgili Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.