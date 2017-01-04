Roma’da aşk tazelediler!

Magazin - 05 Ocak 2017 04:00

Bir boşanacakları konuşulan Okan Buruk ile eski manken Nihan Buruk, oğulları Ali Yiğit’i İstanbul’da bırakıp âşıklar şehri Roma’da aşk tazeledi. Çift, tatil dönüşü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Yüzleri gülen ikili, gazetecilere böyle mutluluk pozu verdi.