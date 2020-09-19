Okan Yalabık’ın gözünden Hekimoğlu ve ekibi...

Kanal D’nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Hekimoğlu’nun ekibi ekranda olduğu gibi kamera arkasında da uyum içinde çalışıyor.

19.09.2020 19:37 Dizi Galeri

Okan Yalabık’ın gözünden Hekimoğlu ve ekibi... Dizide Dr. Orhan Yavuz’u canlandıran Okan Yalabık, sette zaman zaman diğer oyuncuları fotoğraflıyor. Fotoğrafçılığa ilgisi olan Yalabık’a poz veren oyuncular bu fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hekimoğlu ekibi, neşeli set ortamlarını sosyal hayatlarına da taşıyor.

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını Ojo Pictures üstleniyor.

Hekimoğlu, yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...

Okan Yalabık’ın gözünden Hekimoğlu ve ekibi...

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