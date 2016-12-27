'Ölene Kadar'a hayırlı olsun pastası!

Başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı 'Ölene Kadar' dizisinin çekimleri başladı.

Dizi - 27 Aralık 2016 11:55
'Ölene Kadar'a hayırlı olsun pastası!
atv ekranlarında yayınlanacak dizi için tüm ekip sette hayırlı olsun pastası kesip kutlama yaptı. 'Ölene Kadar'ın yayınlanan ilk fragmanı sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

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