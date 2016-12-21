"Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!

Dizi - 21 Aralık 2016 15:27

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan “Ölene Kadar” dizisi Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’i bir araya getiriyor.Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan’ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak seyirciyle buluşacak.İnsanların kötülükleriyle topal kalmış adalet sistemi masum bir adamdan gerçek bir suçlu yaratırken kaybedilen yılların ve bu haksız esaretin bir bedeli olacaktır. Dağhan’ı müebbetten kurtaran, Selvi’nin ise vicdan yükünü hafifleten bu ilk buluşmadan sonra ise kimsenin hayatı eskisi gibi olamayacaktır.Şimdiden büyük merakla beklenen “Ölene Kadar”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in yanı sıra Sarp Levendoğlu Gülcan Arslan, ve Tansu Biçer başrollerde yer alırken onlara Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor.Yeni yılın en iddialı projesi “Ölene Kadar” Ocak ayında ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak.