"Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı

Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Ölene Kadar" dizisinin iki yeni tanıtımı daha yayınlandı.

Dizi - 27 Aralık 2016 23:15
"Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı
Yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Ölene Kadar" dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Bu akşam dizinin iki yeni tanıtım videosu daha yayınlandı. Büyük ilgi gören tanıtımlar diziyi bekleyenleri iyici heyecanlandırdı.

Dizinin kadrosunda Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun yanı sıra Ragıp Savaş, Gülcan Aslan ve Tansu Biçer de bulunuyor. İstanbul'da çekimleri devam eden 'Ölene Kadar'ın Ocak ayında yayına başlaması planlanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Fahriye Evcen ile Engin Akyürek’i buluşturan dizi Ocak'ta atv ekranlarında olacak.

İşte "Ölene Kadar"ın tanıtımları;

1. tanıtım;


2. tanıtım;


3. tanıtım;
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