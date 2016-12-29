Olympiakos 71-62 Fenerbahçe
Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 71-62 mağlup oldu.Basketbol - 29 Aralık 2016 23:49
Turkish Airlines Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiacos'a mağlup oldu. Bu sonuçla sarı lacivertli temsilcimiz 6. yenilgisini alırken, Olympiacos 10. galibiyetini elde etti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Olympiakos, Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague
BASKETBOL HABERLERİ
- Darüşşafaka Doğuş, Barcelona'da mağlup
- Fenerbahçe 77-55 Galatasaray / Maç Özeti
- Darüşşafaka Doğuş'un yeni transferi!
- Darüşşafaka Doğuş’un yeni yardımcı koçu Kemzura
- Anadolu Efes 78-72 Darüşşafaka Doğuş
- Olaylı maçta Karşıyaka, Galatasaray'ı devirdi!
- CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe / Maç Özeti
- Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes
- Fenerbahçe 64-71 Darüşşafaka / Euroleague
- EuroLeague’de Türk derbisi!