Olympiakos 71-62 Fenerbahçe

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 71-62 mağlup oldu.

Basketbol - 29 Aralık 2016 23:49

Turkish Airlines Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiacos'a mağlup oldu. Bu sonuçla sarı lacivertli temsilcimiz 6. yenilgisini alırken, Olympiacos 10. galibiyetini elde etti.

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