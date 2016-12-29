Olympiakos 71-62 Fenerbahçe

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 71-62 mağlup oldu.

Basketbol - 29 Aralık 2016 23:49
Olympiakos 71-62 Fenerbahçe
Turkish Airlines Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiacos'a mağlup oldu. Bu sonuçla sarı lacivertli temsilcimiz 6. yenilgisini alırken, Olympiacos 10. galibiyetini elde etti.
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