Ön sevişmeden daha tatmin edici...

İyi bir seksin formülü çok basit! Son yapılan araştırmaya göre konuşmak seksi kusursuz bir hale getiriyor.

Cinsellik - 31 Aralık 2016 10:55
Ön sevişmeden daha tatmin edici...
Chapman Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma seks hayatı hakkında ilginç bir detayı gözler önüne serdi. Sekste tatmin arayan çiftler çok farklı yollar deneyebiliyor. Ama yapılan araştırmadan çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Araştırmaya göre yatakta seks hakkında konuşmak, ön sevişmeden bile daha fazla tatmin sağlıyor!
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Bağlantılar: seks, cinsellik

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