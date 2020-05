Önerilere uyun, bayramda kilo almayın!

Oruç süresince 2 öğüne hatta bazen 1 öğüne alışan metabolizmanız bu süreçte yavaşlamış olacak. Ramazan Bayramı’nda beslenme alışkanlığınız eğer yanlış yönde ilerlerse kilo almanıza sebep olabilir. Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Peki bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz?- Bayramın birinci gününde yapılacak ilk kahvaltı öğününde yağlı ve hamur işi gıdalar tüketilmemelidir. Bunun yerine haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık ve çiğ sebzelerden oluşacak hafif bir kahvaltı tercih edilmelidir. Her ne kadar pide ve beyaz ekmekler çekici gelse de kan şekerinizi dengede tutmak ve sindirim sorunu yaşamamak için tam buğday ya da çavdar ekmeği tercih edebilirsiniz.- Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine porsiyon kontrolü ile sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilebilir.- Yediğiniz besinleri daha çok çiğneyerek yemek sonrası oluşabilecek şişkinlik ve hazımsızlığın önüne geçebilirsiniz.- Bayram sofraları için yüksek hacimli fakat düşük kalorili besinler seçilmelidir. Kızartma, kavurmalar yerine ızgara, fırın ve haşlama pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.- Porsiyon kontrolünü sağlayabilmek için bir tabak hayal edin ve bu tabağı 4 parçaya bölün, yarısına sebze yemeği veya salata, diğer yarısının bir bölümüne tam buğday ekmeği, bulgur pilavı, kepekli makarna gibi sağlıklı tahıllar diğer bölümüne ise balık, et, tavuk, baklagiller gibi protein kaynaklarına yer verin.- Bayram boyunca çay, kahve ve meşrubat tüketiminin artmasıyla, su tüketimi unutuluyor. Ramazan çıkışı yavaşlayan metabolizmamızı canlandırmak için günde en az 2-2.5 lt su tüketilmelidir.