Online güvenlik için 7 ipucu

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilir. Verileri yedeklemek, herhangi bir cihazın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bilgi ve belgelerin güvende olacağı anlamına gelir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir. Çevrimdışı güvenlik özelinde ise, önemli belgeler taranarak ve bilgisayara kaydedilerek önlem alınabilir.Mevcut şifreler en az 15 karakter uzunluğunda olmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Daha da önemlisi, şifreler cihazınızın yakınında yazılı olarak saklamamalı veya cihazın üzerine yazılmamalıdır.Sosyal medya hesaplarında yer alan adres, doğum günü gibi bilgiler kötü amaçlar için kolayca kullanılabilir. Bu riskin önüne geçmek için, doğum günü veya yaşanılan yer gibi bilgiler online platformlarda yayınlanmamalıdır.Bilgisayar korsanlarının kapalı olduğu taktirde dahi kameraya erişmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda kamera kapatılarak önlem alınabilir. Bluetooth ise korsanlar için açık bir kapı olabileceğinden mutlaka kapalı tutulmalıdır.Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. Basit olmayan harf, rakam ve özel karakterlerin karışımından oluşan bir şifre kullanılarak bu duruma önlem alınabilir. Bunun yanı sıra genel kullanıma açık kablosuz ağları kullanmaktan kaçınmalı ve eğer kullanılırsa da, site adreslerinin HTTP yerine HTTPS ile başladığından emin olunmalıdır.Kötü amaçlı yazılımlar birçok bilgisayarın başına bela olur ve virüsler, casus yazılımlar gibi risk faktörlerini içerir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmanın en iyi yolu, iyi bir antivirüs yazılımına sahip olmaktır.Dolandırıcılar bütün önlemlere rağmen uygulanan tedbirleri aşmanın bir yolunu bulabilirler. Bu gibi durumlarda, zararı asgari düzeyde tutmak için en kısa zamanda bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Günümüzde birçok banka olağandışı aktiviteleri tespit eden ücretsiz bildirimler-uyarılar gönderiyor. Hesabın bulunduğu bankayı arayarak veya internet şubesi üzerinden mevcut uyarıları-bildirimleri açarak, yaşanabilecek olası bir problemin önüne geçmek mümkün.