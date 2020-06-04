Onur Büyüktopçu mesajı Seda Sayan'ı kızdırdı!

Seda Sayan geçtiğimiz yıl tv8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programını sunmaya başlamıştı. Şarkıcıya programın eski sunucusu Onur Büyüktopçu'yu işinden ettiği yönünde eleştiriler gelmişti. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen aynı konu Seda Sayan'ın yakasını bırakmadı. Bir kullanıcı “Ne kadar inkar ederse etsinler insanlar, Onur’un kendi isteğiyle 'Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” mesajını yazdı. Söz konusu takipçisine cevap veren Sayan, "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur 50 kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık. Şimdi s.tir git sayfamdan" ifadelerini kullandı.