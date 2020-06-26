Onur Büyüktopçu o iddiaya yanıt verdi: "Seda Sayan ayağımı..."

Onur Büyüktopçu, tv8'de 'Yemekteyiz' isimli programı sunuyordu. Fakat geçtiğimiz yıl Büyüktopçu programdan ayrılmış ve 'Yemekteyiz'i Seda Sayan sunmaya başlamıştı. Bu durum üzerine sosyal medyada Seda Sayan'ın Onur Büyüktopçu'nun ayağını kaydırdığı ve işini elinden aldığı yönünde iddialar yer almıştı. Bu iddialar Seda Sayan'ı oldukça kızdırmıştı ve ünlü sunucu çok ağır sözler sarf etmişti.Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Onur Büyüktopçu'ya bu konu soruldu. Sunucu, “Yemekteyiz” adlı programdan ayrılmasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu: “Seda Sayan, ayağımı kaydırmadı. Kendi isteğimle yarışmadan çıktım. Bunu açıklamama rağmen hâlâ inanmadıklarını söyleyenler var. Seda Abla’yla günlük hayatta da konuşuruz, görüşürüz. ‘Yemekteyiz’ teklifi gelince benden de fikir aldı ve sonra ‘Çok zormuş’ dedi. Ben de bu zorluk yüzünden bıraktım. Çok yorulmuştum.”