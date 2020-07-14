Onur Büyüktopçu sezonu açtı! Arkadaşlarıyla şakalaştı!

Onur Büyüktopçu, Yalıkavak'ta bulunan bir plajda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla şakalaşan sunucu, bol bol denize girdi. Onur Büyüktopçu'nun karantina döneminde kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programını sunmaya başlamasıyla birlikte büyük bir çıkış yakalamıştı. Sunucu daha sonra koltuğunu Seda Sayan'a devrederek programdan ayrılmıştı.