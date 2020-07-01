Onur Tuna'yı kaçıran Yağmur Karabal sorusu!

Onur Tuna'nın adı geçen hafta Yağmur Karabal ile aşk dedikodusuna karışmıştı. İkilinin, Antalya Kalkan'da birlikte tatil yaptıkları iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; hayranları ile selfie yapan Onur Tuna'nın, Yağmur Karabal'a dair sorular karşısında yüzü asıldı. Onur Tuna, aşk sorusuna yanıt vermeden hızla uzaklaştı.Kaynak: posta.com.tr