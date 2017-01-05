Ortadoğu zenginleri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit!

Magazin - 05 Ocak 2017 11:28

Posta'da yer alan habere göre 2 milyon TL'lik bir anlaşma imzalayan Fahriye Evcen'in sevgilisi Burak Özçivit de Kuveyt'teki bir bankanın reklamlarında oynamış, 3 milyon TL almıştı.