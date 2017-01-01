Ortaköy saldırısı Samanyolu TV'deki o diziyi hatırlattı!

Rus büyükelçi suikastı sonrasında Samanyolu TV'deki gündeme gelen dizinin ardından aynı kanaldaki bir başka sahne de Reina'ya yapılan saldırı sonrasında gündeme geldi.

Magazin - 01 Ocak 2017 11:51
Ortaköy saldırısı Samanyolu TV'deki o diziyi hatırlattı!
İstanbul Ortaköy'deki ünlü bir eğlence mekanında yılbaşı gecesi meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlı dizisini hatırlattı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan 'Kollama' adlı dizide, 'Noel Baba'lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı. Büyükelçi suikastı dizinin 89. bölümünde yer alırken, 90. bölümde ise Noel Baba kılığındaki bir teröristin canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gittiği görüldü.

İŞTE O SAHNE


KAYNAK: milliyet.com.tr
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