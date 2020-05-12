Oruç tutarken sıvı kaybını önlemenin altın kuralları

Yaşam için vazgeçilmez olan su, özellikle Ramazan ayında daha da önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Sağlıklı bir beden için günde yaklaşık 2,5 litre su içilmesi gerekirken; Ramazan ayında da yeterli ve dengeli bir beslenme düzeniyle vücudun sıvı kaybını önlemek mümkün oluyor. Böylece oruç süresince susuzluk hissinin en aza indirilmesi ile birlikte olası bağırsak problemlerinin de önüne geçmek mümkün.Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini bozmadan sağlıklı bir oruç dönemi geçirilmesi için şu tavsiyelerde bulunuyor:İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su için.İftarda ilk olarak bir bardak su için, ardından çorbayla devam edin.Gün boyunca susuzluk hissetmemek için sahurda salatalık, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları veya süt tüketimine ağırlık verin. Özellikle meyve kompostoları hem sindirim sistemini destekler hem sıvı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur.İftar sonrasında ara öğün olarak su içeriği yüksek erik, çilek, salatalık, domates, semizotu, elma ve kabak gibi meyve ve sebzeleri tüketin.Vücutta sıvı kaybına yol açan çay ve kahve tüketimini sınırlayın.İftardan sonra tempolu yürüyüşler ve esneme hareketleri gibi hafif egzersizler yapın. Gün içinde ağır egzersiz yaptığınızda daha fazla sıvı kaybedip kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.Tuz içeriği çok yüksek besinler tüketmeyin ve yemeklere de fazla tuz eklemeyin.İftarda çiğ veya pişmiş olarak bol sebze tüketmeye özen gösterin. Yemeklerinizle birlikte ayran, yoğurt veya cacık gibi su içeriği yüksek süt ürünleriyle sıvı dengenizi koruyun.