Osman Çarmıklı'dan torunlara sürpriz

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Osman Çarmıklı, Akmerkez'de görüntülendi. İşte detaylar...

Alışveriş - 03 Ocak 2017 17:34
Osman Çarmıklı'dan torunlara sürpriz
Osçar Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Osman Çarmıklı’yı Akmerkez’de görüntülendi. Bilindiği gibi Çarmıklı, yoğun iş temposundan arta kalan tüm zamanını spor yaparak veya ailesiyle beraber zaman geçirerek değerlendiriyor.

Çarmıklı yeni yıla saatler kala, torunları Kayra ve Atlas için çocuk, bebek ve oyuncak mağazalarını gezip alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
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Bağlantılar: osman çarmıklı

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