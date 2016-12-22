Otilia'dan Sinan Akçıl'lı paylaşım!
Sinan Akçıl yeni sevgilisi Otilia'ya Türk polisi şapkası hediye etti.Magazin - 22 Aralık 2016 17:58
Sinan Akçıl ünlü şarkıcı Otilia ile yeni bir aşka yelken açtı. Polis günlerinde ücretsiz sahneye çıkan ve polisler için şarkı besteleyen Sinan Akçıl yeni sevgilisine de Türk polisi şapkası hediye etti. O anları Instagram hesabından paylaşan Otilia, fotoğrafa Sinan Akçıl'ı da etiketledi. Otilia paylaşımın altına "Dualarım her zaman Türk polisi ve Türk askerleriyle" yazdı. Sinan Akçıl da dün polis şapkası ve yeleği ile poz vermişti.
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