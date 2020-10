Öykü Gürman'ın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı!

Annesi için mum üfleyen ve annesinin ona olan desteğini anlatan Öykü Gürman, "Sen çok kıymetlisin, bütün annelerimiz çok kıymetli elbette. Ama bir kadın olarak beni her yaptığım işte cesaretlendirdiğin için, merhametin için, çıkarsız beklentisiz sevgin için, her attığım adımda bana cesaret verdiğin için çok teşekkür ederim anne! İyi ki varsın, seni çok seviyorum..." sözleriyle annesine sevgisini ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.Öykü Gürman'ın annesi için yaptığı bu anlamlı hareket hem stüdyodakilere hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.Öykü Gürman ile Günün Yemeği hafta içi her gün saat 13.45'te Show TV'de!