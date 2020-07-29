Oyuncu Özge Özder ile eşinin 2. evlilik yıldönümü kutlaması!

Ünlü oyuncu Özge Özder ile şarkıcı eşi Sinan Güleryüz 29 Temmuz'daki ikinci yıldönümlerini yayınladıkları iki şarkıyla kutladılar.İlk şarkı çiftin geçen yıl düet yaptığı ve çok dinlenen romantik 'Senle Ben'in remiks versiyonu. Son dönemin yükselen DJ’i Alican Sandık’ın yaptığı remiks, dijital platformlarda geçtiğimiz günlerde yayınlandı.Kısa sürede büyük ilgi gören remiksin ardından Sinan Güleryüz’ün yeni şarkısı 'Aşk Sensiz de Gülüyor' ikilinin dünkü evlilik yıldönümü tarihinde yayınlanarak dinleyiciyle buluştu. Şu sıralar eşiyle Bodrum’da tatilde olan Sinan Güleryüz, sahne çalışmalarına devam ediyor.