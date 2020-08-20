Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı Babil dizisinin kadrosundan ayrılmıştı. Güven’in yerine geçecek ismin Onur Saylak olduğu öğrenildi. Ozan Güven'in canlandırdığı 'Egemen' karakterine yeni sezonda Onur Saylak hayat verecek.
Babil'in başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver ve Birce Akalay yer alıyor.
Ozan Güven gitti, Onur Saylak geldi!
Babil dizisinin yeni sezon kadrosuna Ozan Güven yerine Onur Saylak dahil oldu.
20.08.2020 17:55 Dizi Galeri