Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp mı etti?

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi Ozan Güven’in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti. Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına “İyi ki doğmuş sevgili. ‘El ele olunca bir şey olmaz’ derler” notunu düşmüştü.(Kaynak: hurriyet.com.tr)