6 aydır beraberlik yaşadığı sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven'e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi.
BÜTÜN AFİŞLERİ KALDIRILDI
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen cuma Güven'in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı. Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve "Ozan Güven'i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti.
Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden rekkam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı öğrenildi.
Ozan Güven'e büyük darbe!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven darbe üstüne darbe alıyor. Son olarak oyuncunun reklam yüzü olduğu banka, Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdı.
20.07.2020 16:57 Magazin