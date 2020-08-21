Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddasıyla yargılanan Ozan Güven, dün sabah Ulus’ta bulunan özel bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven'in sabaha karşı evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştüğü ve kafasının yarıldığı öğrenildi. Hastanede oyuncunun kafasına 6 dikiş atıldı. Tedavi edilen Güven hastanenin acil kapısından çıkış yaptı.
Ozan Güven'in yerine Onur Saylak!
Darp iddialarının ardından Ozan Güven rol aldığı Babil dizisinden ayrılmıştı. Güven'in yerine Onur Saylak'ın diziye katıldığı öğrenildi. Babil'in yeni sezon çekimlerinin kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.
Ozan Güven'in kafası yarıldı: Apar topar hastaneye yatırıldı!
Ozan Güven, Ulus'ta bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Kafası yarılan oyuncuya 6 dikiş atıldığı öğrenildi.
21.08.2020 17:39 Magazin