Ozan Ünlü’den Mutlu Son…

Şarkı ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra yorumculuğuyla da bilinen Ozan Ünlü, yeni teklisinde sözleri kendisine ve Esin İris’e ait olan ‘‘Mutlu Son”’u hayranlarının beğenisine sundu.İskender Paydaş Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan tekli, adeta bir film senaryosunu notalara ve sözlere dökerek bizlere romantik bir aşk hikayesi anlatıyor.İçinde bulunduğumuz özel günlerin şartları gereği parçanın klibi, Ozan Ünlü’nün dostlarından ve hayranlarından gelen görüntüler ile hazırlandı. Sanatçı, ‘‘Mutlu Son” klibi için bu sinerji sayesinde parçada anlatılan duygular en yoğun ve en samimi haliyle kalplere dokunan bir şarkı oldu.Herkesin çok beğeneceğine inanıyorum” dedi.