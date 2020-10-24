Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yan yana!

Dizinin Beykoz platoda dün gerçekleşen çekimlerinde başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun ilk kez karşı karşıya geldikleri sahneler çekildi. Yıldız oyuncular performanslarının yanı sıra uyumları ve enerjileri ile de dikkat çekti.Tutkulu bir aşk hikayesini konu alan Seni Çok Bekledim dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak.Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.Başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor. Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.