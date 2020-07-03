Özge Gürel sosyal medyada Demet Özdemir’in tahtını elinden aldı!

Uzun bir süredir Demet Özdemir, sosyal medyayı konu alarak düzenlenen haftalık raporlarda birinci oluyordu. Sosyal medyada Demet Özdemir'in birinciliği son buldu. Son gelen raporlarda Can Yaman'la yeni bir diziye başlayan Özge Gürel sosyal medyanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu.