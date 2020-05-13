Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması!

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması sosyal medyada takipçilerinin gözünden kaçmadı. Twitter'da profil fotoğrafını değiştiren Serkan Çayoğlu'na Özge Gürel, "Sevgilim kaçamazsın bırak o telefonu. İçinde uçan süpürge, ejderha, canavar olan her şeyi izleyeceğiz. Salonda bekliyorum öptüm." diye tweet attı.Serkan Çayoğlu'nun bu tweete yanıtı ise takipçilerinin yüzünü güldürdü:"Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir."