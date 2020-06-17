Özge Özpirinçci: "Ruhum bu limanda kaldı"

Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte sevgilisi Burak Yamantürk'le tatile çıkan Özge Özpirinçci, denize girdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Güzel oyuncu, paylaştığı kareye şu notu yazdı:"Denize atlamadan önceki hali... Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem... İstanbul’a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı."Tanem Sivar ise arkadaşına yorum yaparak, “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel... Eylülde gel” dedi.