Raşit Bağzıbağlı'nın defilesinde podyuma çıkan Özge Ulusoy, giydiği gelinliklerle beğeni topladı. Baş manken olarak podyumda yürüyen ve dekolteli gelinlikle tüm bakışları üzerine çeken Ulusoy, tüm davetlilerden büyük alkış aldı.
Özge Ulusoy yürekleri hoplattı
Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün çıktığı defilede giydiği göğüs dekolteli gelinlikle nefesleri kesti.Magazin - 21 Aralık 2016 22:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özge Ulusoy, gelinlik, dekolte
MAGAZİN HABERLERİ
- Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
- 'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?
- Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
- Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!
- Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
- 'Sen Sağ Ben Selamet'in galasına yoğun ilgi!
- Korludağ'da yeni dönem!
- Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
- Ferzan Özpetek'i yalnız bırakmadılar!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?