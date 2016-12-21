Özge Ulusoy yürekleri hoplattı

Magazin - 21 Aralık 2016 22:30

Raşit Bağzıbağlı'nın defilesinde podyuma çıkan Özge Ulusoy, giydiği gelinliklerle beğeni topladı. Baş manken olarak podyumda yürüyen ve dekolteli gelinlikle tüm bakışları üzerine çeken Ulusoy, tüm davetlilerden büyük alkış aldı.