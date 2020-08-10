Özgü Namal'a koronavirüs engeli!

Özgü Namal dünyanın en pahalı peynirini üretecek!

Özgü Namal'ın köy hayatı!

Özgü Namal geri dönüyor!

Özgü Namal anne olduktan sonra oyunculuğa ara vermişti. Oyuncu Muğla'ya yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Fakat Namal 5 yaşına gelen oğlunun eğitimi için İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.Oyuncu İstanbul'a yerleştikten sonra da sinema ve dizilerden kendisine teklifler gelmeye başladı. 6 yıldır hiçbir projede boy göstermeyen güzel yıldız gelen teklifler arasından seçim yaptı ve bir sinema filmi ve bir dizi için anlaşmaya imza attı. Fakat Özgü Namal bu kez de koronavirüs engeline takıldı. Salgın nedeniyle vaka sayılarındaki artıştan korkan Namal, projelerini şimdilik askıya aldı. Oyuncu sinema filminden 800 bin lira, diziden ise bölüm başına 80 bin lira alacak.