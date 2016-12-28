Partnerinizi asla zorlamayın!

Cinsellikte de bazen yapılmaması gereken şeyler vardır işte onlardan en önemlisi...

Gecce Kadın - 28 Aralık 2016 18:06

Cinsellikte erkekler partnerlerini asla ilişkiye zorlamamalıdırlar. Çiftlerin aralaralarında ki ilişki hangi boyutta olursa olsun zorlana kadın cinsel ilişkiden soğur ve cinsel isteksizlik başlar. Bu durum erkek sabırlı olmalı ve partneri isteyene kadar onun üzerine asla gitmemelidir. Eğer tam tersi bir durum söz konusu olursa bu kadın kalıcı sorunlar ya da travmalar doğurabilir.

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