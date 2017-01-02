Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...

39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı sonrası Pascal Nouma yaşadığı olayı Twitter sayfasından aktardı.

Magazin - 02 Ocak 2017 12:29
Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
Olay sırasında Fransa'nın Cannes kentinde bir gecce kulübünde bulunduğunu anlatan Nouma, "Reina'da yaşananların haberi gelince bütün kulüp boşaldı" dedi.

Baba-kız alışveriş yaptı!

Baba-kız alışveriş yaptı!



İşte Nouma'nın o tweet'leri:

@pnouma21
#reina da yasanan aci olay sonrasi uzuntum sonsuz. Hayatini kaybedenleri saygiyla aniyorum.++

@pnouma21
Yilbasinda ailemle birlikte Fransa'daydim. Teror ne kadar İstanbul'u vurdu denilsede, aslinda o gecce butun dunyayi vurdu++

@pnouma21
Olayin oldugu saatlerde Cannes'da bir gecce kulubunde egleniyorduk, ne zamanki #reina da yasananlarin haberi bize geldi, insanlar korkudan++

@pnouma21
Evlerine döndü. Etrafima baktigimda sadece iki kisi kalmistik. Soylemek istedigim sey su, bu alcak katiller sadece İstanbul'u degil++

@pnouma21
Hepimizi vurdu, amac dunyaya korku salmak, bu gunler daha cok birlik beraberlik zamani, zor da olsa iyi seneler bizimle olsun..


Pascal Nouma taraftarı kırmadı!

Pascal Nouma taraftarı kırmadı!



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Bağlantılar: Pascal Nouma

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