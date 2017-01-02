Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...

Magazin - 02 Ocak 2017 12:29

Baba-kız alışveriş yaptı!

@pnouma21 #reina da yasanan aci olay sonrasi uzuntum sonsuz. Hayatini kaybedenleri saygiyla aniyorum.++

@pnouma21 Yilbasinda ailemle birlikte Fransa'daydim. Teror ne kadar İstanbul'u vurdu denilsede, aslinda o gecce butun dunyayi vurdu++

@pnouma21 Olayin oldugu saatlerde Cannes'da bir gecce kulubunde egleniyorduk, ne zamanki #reina da yasananlarin haberi bize geldi, insanlar korkudan++

@pnouma21 Evlerine döndü. Etrafima baktigimda sadece iki kisi kalmistik. Soylemek istedigim sey su, bu alcak katiller sadece İstanbul'u degil++

@pnouma21 Hepimizi vurdu, amac dunyaya korku salmak, bu gunler daha cok birlik beraberlik zamani, zor da olsa iyi seneler bizimle olsun..

Pascal Nouma taraftarı kırmadı!

Olay sırasında Fransa'nın Cannes kentinde bir gecce kulübünde bulunduğunu anlatan Nouma, "Reina'da yaşananların haberi gelince bütün kulüp boşaldı" dedi.