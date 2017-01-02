Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...

Baba-kız alışveriş yaptı!
İşte Nouma'nın o tweet'leri:
#reina da yasanan aci olay sonrasi uzuntum sonsuz. Hayatini kaybedenleri saygiyla aniyorum.++
Yilbasinda ailemle birlikte Fransa'daydim. Teror ne kadar İstanbul'u vurdu denilsede, aslinda o gecce butun dunyayi vurdu++
Olayin oldugu saatlerde Cannes'da bir gecce kulubunde egleniyorduk, ne zamanki #reina da yasananlarin haberi bize geldi, insanlar korkudan++
Evlerine döndü. Etrafima baktigimda sadece iki kisi kalmistik. Soylemek istedigim sey su, bu alcak katiller sadece İstanbul'u degil++
Hepimizi vurdu, amac dunyaya korku salmak, bu gunler daha cok birlik beraberlik zamani, zor da olsa iyi seneler bizimle olsun..
Pascal Nouma taraftarı kırmadı!