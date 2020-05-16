Payitaht Abdülhamid sete çıkıyor!

TRT 1'nin Es Yapım imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid'in koronavirüs salgını nedeniyle seti durmuştu. Çalışmalara ara veren ekibin ne zaman sete çıkacağı ise bilinmiyordu. Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizi ekibi bayram sonrası sete çıkacağı öğrenildi.4. sezondur ekranda olan dizi birkaç bölüm sonra sezon finali yapacak ve önümüzdeki yıl 5. sezonuyla yeniden ekranda olacak.