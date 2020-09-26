“Payitaht Abdülhamid”in çekimlerine başlandı!

Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları arasında: İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi televizyonun sevdiği usta ve popüler isimler yer alıyor.Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer ile birlikte birçok önemli oyuncunun rol aldığı Payitaht’ın 5. sezonundaki yeni karakterlerde kim kimdir?Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.Tiyatro, dizi ve TV’nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht’a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso’yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht’a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht’ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht’a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan’ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid’e tavrı nasıl olacak?Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht’a Komiser Aziz’in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap’ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht’ın yeni sezonunda Talat Paşa’ya hayat verecek. 4Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah’ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.