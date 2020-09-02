Pelin Akil’den evlilik yıldönümüne özel satırlar!

Düğün günü çekilmiş karelerini Instagram hesabından paylaşan Pelin Akil, o anlamlı günü bir kez daha hatırlayıp takipçileriyle paylaşırken altına yazdığı satırlarla da eşi Anıl Altan’a seslendi ve şunları söyledi:“4. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım sevgilim. Daha nice sağlıklı, mutlu,durup dururken gelip bana sarıldığın, öptüğün, uyandığımda bana bakarken bulduğum, kocaman kahkahalar attığımız, görmediğimiz yerleri gördüğümüz senelere… Tüm güzel duygularımın kahramanısın, iyi ki sen… Seni çok seviyorum.”